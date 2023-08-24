Москва, 24 августа, 2023, 10:24 — ИА Регнум. Лефортовский суд Москвы продлил на три месяца арест журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича по делу о шпионаже.

«Суд удовлетворил ходатайство о продлении Гершковичу срока содержания под стражей до 30 ноября», — сообщили в суде.

Предыдущий срок ареста истекал 30 августа.

Гершковича задержали ФСБ 30 марта в Екатеринбурге по подозрению в попытке получить по заданию американских спецслужб сведения о работе предприятий российского ВПК. Его взяли с поличным. В отношении гражданина США возбудили уголовное дело по статье 276 УК РФ о шпионаже. Гершкович вину не признаёт. В настоящее время он содержится в СИЗО «Лефортово».

Власти США назвали задержание Гершковича незаконным и призвали своих граждан немедленно покинуть Россию, в МИД России в ответ заявили, что такие призывы следовало бы адресовать не всем гражданам США, а только тем, кто занимается шпионажем.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 21 июля заявил, что Вашингтон готов работать с Москвой по обмену заключёнными, невзирая на существующие разногласия между странами.

Посол США в России Линн Трейси 14 августа посетила в СИЗО американского журналиста.