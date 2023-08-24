Минск, 24 августа, 2023, 10:23 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил украинцев с Днём независимости республики и пожелал им, чтобы в очень скором времени на их земле воцарился бесценный и такой нужный всем людям доброй воли мир. Об этом сообщили 24 августа в пресс-службе белорусского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM

Глава государства подчеркнул, что на протяжении многих веков белорусский и украинский народы жили в согласии и уважении, но и сейчас их объединяют трудолюбие, усердие, уважение к традициям и самобытной культуре.

«Получив независимость более трёх десятилетий тому назад, обе страны выбрали самостоятельные пути своего развития, строительства будущего, ради которого мы должны создать безопасные возможности для достойного сосуществования всего региона. Мы должны использовать ценность нашего соседства ради прекращения конфронтации», ― говорится в поздравлении.

Лукашенко подчеркнул, что белорусская сторона готова сделать для этого всё необходимое и даже больше.

Ранее белорусский лидер заявил, что переговоры по Украине необходимы, и они должны начинаться без предварительных условий. По его мнению, конфликта можно было избежать, а остановить его можно и сейчас.

Как сообщало ИА Регнум, 24 августа Украина отмечает 30-летие провозглашения независимости. В этот день в 1991 году республика вышла из состава СССР, Верховная рада (Верховный совет) провозгласила независимость Украины, подтверждённую всенародным референдумом 1 декабря 1991 года.

Сформировалась демократическая политическая система, закреплённая Конституцией 1996 года. Первым президентом независимой Украины стал представитель коммунистической и советской номенклатуры Леонид Кравчук.