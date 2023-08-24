Москва, 24 августа, 2023, 13:32 — ИА Регнум. Центр «Моспром» организует более ста онлайн-переговоров для московских промышленных компаний с филиппинскими дистрибьюторами в рамках байерской программы. Бизнес-миссия проходит с 21 августа по 1 сентября 2023 года, рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Московские компании проведут переговоры с филиппинскими партнерами

«Для развития международного сотрудничества центр «Моспром» проведет более ста B2B-переговоров между столичными промышленниками и филиппинскими дистрибьюторами. У предприятий появится возможность презентовать свои товары на новом рынке», — заявил Овчинский. Он добавил, что Филиппины станут долгосрочным партнером для экспортеров отечественной промышленной продукции.

В переговорах участвуют десять экспортно ориентированных компаний промышленного и агропромышленного сектора. Так, компания «Очаково», специализирующаяся на производстве безалкогольных напитков, впервые продемонстрирует свой продукт филиппинским партнерам. «Так как мы еще не были представлены в этом регионе, хотели бы познакомить зарубежных партнеров со всем ассортиментом. Юго-Восточная Азия — перспективное направление для реализации нашей продукции, учитывая размеры и способность этого рынка», — рассказал начальник отдела внешней экономической деятельности компании Олег Алексеев.

Специалисты центра «Моспром» занимаются поддержкой столичного промышленного экспорта. Они анализируют целевые рынки для столичных производителей, изучают рисковый профиль, состояние отрасли и ее зависимость от экспорта и импорта. Эксперты также проводят для компаний аналитические исследования, которые позволяют определить наиболее эффективную стратегию выхода на зарубежные рынки. В рамках байерской программы «Моспром» бесплатно и на основе конкретных экспортных потребностей помогает столичным компаниям с поиском контрагентов и проведением переговоров с потенциальными покупателями за рубежом, обеспечивает участие московских производителей в международных выставках и бизнес-миссиях.

В рамках мероприятий национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в 2022 году, в том числе за счет оказанной поддержки АНО «Моспром», московские экспортно ориентированные производители несырьевой неэнергетической продукции переориентировали свои экспортные потоки и нашли новых партнеров на рынках Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и СНГ.