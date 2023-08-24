Москва, 24 августа, 2023, 10:26 — ИА Регнум. Индустриальный парк «Руднево» в Москве стал базовой площадкой для Федерального центра беспилотных авиационных систем (БАС), где будут развивать отрасль и готовить специалистов. К 2027 году здесь обучат 10 тысяч человек, рассказал на Московском урбанистическом форуме — 2023 руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Федеральный центр беспилотных авиационных систем

Москва активно работает над формированием полноценной научно-производственной экосистемы беспилотной авиации полного цикла: от разработки до испытаний и серийного выпуска различных видов беспилотной техники. Особое внимание уделяют подготовке кадров для работы в этом направлении.

«На базе Федерального центра БАС организуют учебно-методический центр, где будут готовить высококвалифицированных специалистов, в том числе операторский и технический персонал, и формировать кадровый резерв для проектирования беспилотников», — заявил Овчинский. Он добавил, что там также откроют высокотехнологичный колледж беспилотной авиации — филиал колледжа имени Н. Н. Годовикова, который сможет ежегодно выпускать не менее 350 специалистов отрасли БАС. «Планируется, что до конца 2027 года в рамках ФЦ БАС обучат до 10 тысяч человек», — отметил Овчинский.

Существенный вклад в формирование и реализацию эффективной технологической и кадровой политики в сфере беспилотной авиации внесет центр компетенций «Беспилотные авиационные системы» МГТУ имени Н. Э. Баумана. Центр создается на площадке «Руднево». Университет располагает научно-техническими заделами и образовательными программами и сможет организовать опережающую подготовку высококвалифицированных специалистов, обладающих компетенциями для создания перспективных образцов БАС.