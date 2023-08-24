Перевозчики попросили ввести госрегулирование цен на дизель
«Известия»: перевозчики призвали зафиксировать цены на дизель ниже 60 рублей
Москва, 24 августа, 2023, 10:02 — ИА Регнум. Российские перевозчики попросили премьер-министра Михаила Мишустина ввести ограничение цен на топливо, зарегистрировав стоимость дизеля ниже 60 рублей, сообщили 24 августа «Известия».
«Всего за неделю дизель на ряде АЗС регионов Центральной и Южной России подорожал на 10% и уже стоит около 68–70 рублей за литр», — рассказал президент Национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин.
Он отметил, что такая ситуация сложилась из-за резкого роста цен на топливо в опте, а также из-за отмен скидок АЗС для автомобилистов.
В письме председателю правительства Матягин заявил, что если не ограничить цены на топливо, увеличится стоимость доставки груза, что в итоге приведёт к удорожанию товаров для потребителя.
Грузоперевозчики отметили, что для сохранения рентабельности работы транспортных компаний необходимо зафиксировать цену топлива на уровне ниже 60 рублей.
В свою очередь в Минэнерго заявили, что государственное регулирование цен на топливном рынке может привести к нехватке продукции.
Как сообщало ИА Регнум, российские регионы столкнулись с дефицитом топлива на заправках и страдают от нехватки и подорожания горючего. Отмечался недостаток АИ-95, АИ-92 и дизеля. Представители бизнеса отметили, что поезда из центральной части России с нефтепродуктами идут на несколько недель дольше обычных сроков. Проблемы с топливом наблюдаются в Астраханской, Волгоградской, Самарской, Новосибирской, Ростовской, Рязанской областях и Калмыкии.