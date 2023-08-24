Москва, 24 августа, 2023, 10:02 — ИА Регнум. Российские перевозчики попросили премьер-министра Михаила Мишустина ввести ограничение цен на топливо, зарегистрировав стоимость дизеля ниже 60 рублей, сообщили 24 августа «Известия».

Денис Абрамов ИА Регнум

«Всего за неделю дизель на ряде АЗС регионов Центральной и Южной России подорожал на 10% и уже стоит около 68–70 рублей за литр», — рассказал президент Национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин.

Он отметил, что такая ситуация сложилась из-за резкого роста цен на топливо в опте, а также из-за отмен скидок АЗС для автомобилистов.

В письме председателю правительства Матягин заявил, что если не ограничить цены на топливо, увеличится стоимость доставки груза, что в итоге приведёт к удорожанию товаров для потребителя.

Грузоперевозчики отметили, что для сохранения рентабельности работы транспортных компаний необходимо зафиксировать цену топлива на уровне ниже 60 рублей.

В свою очередь в Минэнерго заявили, что государственное регулирование цен на топливном рынке может привести к нехватке продукции.

Как сообщало ИА Регнум, российские регионы столкнулись с дефицитом топлива на заправках и страдают от нехватки и подорожания горючего. Отмечался недостаток АИ-95, АИ-92 и дизеля. Представители бизнеса отметили, что поезда из центральной части России с нефтепродуктами идут на несколько недель дольше обычных сроков. Проблемы с топливом наблюдаются в Астраханской, Волгоградской, Самарской, Новосибирской, Ростовской, Рязанской областях и Калмыкии.