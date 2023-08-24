Екатеринбург, 24 августа, 2023, 09:58 — ИА Регнум. Житель Нижнего Тагила Свердловской области, который почти неделю удерживал в съёмной квартире женщину и семилетнего ребёнка, попал под следствие. Об этом 24 августа сообщили в пресс-службе регионального следственного управления.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В отношении мужчины 1994 года рождения возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 127 УК РФ («Незаконное лишение человека свободы, совершённое с применением предметов, используемых в качестве оружия; в отношении двух лиц, в отношении заведомо несовершеннолетнего»)», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Следователи допрашивают свидетелей, устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА Регнум, в Нижнем Тагиле 22 августа задержали 29-летнего мужчину, который на протяжении длительного времени удерживал в квартире жену и ребёнка в заложниках. Злоумышленник почти неделю не выпускал из дома женщину и её семилетнего сына от предыдущего брака, угрожая пистолетом и ножом. Женщине удалось отправить сообщение родственникам об опасности, они вызвали полицию. Сотрудники правоохранительных органов со штурмом освободили заложников.

Известно, что задержанный состоит на учёте у врача-психиатра. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за грабёж, а также применение насилия в отношении представителя власти.