Турция, 24 августа, 2023, 09:40 — ИА Регнум. Власти Турции приостановили судоходство в проливе Дарданеллы в обе стороны для обеспечения ликвидации с воздуха крупного природного пожара, бушующего в северо-западной турецкой провинции Чанаккале. Об этом 24 августа сообщило управление береговой охраны страны.

«Судоходство в проливе Дарданеллы временно прекращено с 03:00 (совпадает с мск) в обе стороны в целях обеспечения тушения лесного пожара в провинции Чанаккале силами авиации, которая набирает воду в море», — говорится в сообщении.

Пожар в провинции Чанаккале вспыхнул три дня назад и из-за сильного ветра распространился на обширную территорию. Теперь плламя подошло и к населённым пунктам.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 22 августа пролив Дарданеллы закрыли для движения судов в обоих направлениях из-за природного пожара в Чанаккале. Также из соображений безопасности автодорогу Чанаккале ― Чан закрыли для движения гражданского транспорта.

Из-за пожара из Чанаккале эвакуировали 1251 человека из 337 домовых хозяйств в девяти деревнях. Также было эвакуировано 72 человека из дома престарелых в деревне Сарыджаэли.