Берлин, 24 августа, 2023, 09:29 — ИА Регнум. Бестактность канцлера Германии Олафа Шольца, назвавшего сторонников установления мира на Украине «падшими ангелами из ада», вызвала негодование в ФРГ. Журналистка Рут Шнеебергер в статье в Berliner Zeitung заявила, что подобного рода поведение неприемлемо для должностного лица его уровня.

OSCE Parliamentary Assembly Олаф Шольц

Корреспондент указала, что Шольц не вправе оскорблять противников поддержки Украины и сторонников урегулирования конфликта, ему следует быть менее высокомерным.

«Олафу Шольцу повезло, что люди не воспринимают его слишком серьёзно, иначе его нынешняя оплошность давно бы влетела ему в копеечку», ― написала Шнеебергер.

Она указала, что, скорее всего, подобные заявления не были спонтанными, ведь обычно такие публичные выступления готовятся заранее. Журналистка напомнила, что канцлер уже не раз позволял себе неуважительно общаться с гражданами. По её мнению, кто-то должен положить этому конец.

«В следующий раз сам канцлер должен дважды подумать, прежде чем снова кого-либо публично оскорблять», ― написала Шнеебергер.

Как сообщало ИА Регнум, канцлера ФРГ 18 августа освистали во время предвыборного мероприятия Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Мюнхене. До его выступления многие присутствовавшие на площади Мариенплац начали кричать, свистеть и скандировать: «Подстрекатели войны, лжецы, неудачники».

В начале своей речи Шольц выразил поддержку политике правительства в отношении украинского вопроса, в том числе поставкам оружия. Он признал целесообразным решение о помощи Киеву, чем ещё больше разозлил собравшихся.

Ранее Шольц заявил, что ФРГ должна быть готова к организации многолетней поддержки Украины в виде поставок вооружений. По его мнению, Берлин не сможет внести значительный вклад в поддержку Вооружённых сил Украины, если не организует проект многолетней поддержки. При этом политик добавил, что надеется на скорейшее завершение вооружённого конфликта.