Анкара, 24 августа, 2023, 09:44 — ИА Регнум. Представители России, Турции и ООН могут обсудить в Стамбуле возможность возобновления зерновой сделки. Об этом 24 августа написала турецкая газета Milliyet со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА Регнум

«Одним из вариантов активизации [черноморской зерновой] инициативы может стать новая встреча России и ООН в Стамбуле», — говорится в публикации.

Уточняется, что вначале такие встречи могут пройти с участием России, ООН и Турции — и в случае достижения сторонами прогресса к переговорам могут подключить представителей Украины.

Как передавало ИА Регнум, ранее газета Milliyet написала, что глава МИД Турции Хакан Фидан в сентябре приедет в Москву. Он прибудет в столицу России для участия в переговорах по возобновлению зерновой сделки.

Участвующий в этом переговорном процессе источник рассказал, что Турция и ООН предложат России возобновить черноморскую зерновую инициативу. По его словам, сейчас турецкая сторона и всемирная организация согласуют условия возобновления сделки.

Зерновая сделка между Россией, Украиной, Турцией и ООН по вывозу зерна из украинских портов действовала с 22 июля 2022 года по 17 июля 2023 года и за этот период трижды продлевалась.

Из-за невыполнения условий перед российской стороной в июле Москва вышла из соглашения. При этом российские официальные лица неоднократно подчёркивали, что возобновление зерновой сделки возможно в случае выполнения Западом условий Москвы.