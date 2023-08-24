Луганск, 24 августа, 2023, 09:24 — ИА Регнум. Российские военные поразили штаб украинской армии на краснолиманском направлении, ликвидировав трёх офицеров ВСУ. Об этом 24 августа сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

По словам эксперта, российская армия в ходе планомерной работы по уничтожению пунктов управления ВСУ произвела огневой налёт и поразила один из украинских штабов.

«По перехваченным данным, было ликвидировано три офицера, пятеро получили ранения различной степени тяжести», — написал он.

Как сообщало ИА Регнум, 23 августа Марочко рассказал, что ВСУ продолжают безуспешно пытаться атаковать российские позиции на краснолиманском направлении. По его словам, с начала недели Вооружённые силы России пресекли уже свыше десяти таких попыток.

Позднее официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что украинские войска за сутки в зоне СВО потеряли на пяти направлениях 485 военных. По его данным, 60 боевиков из этого числа было ликвидировано на краснолиманском направлении.