Вашингтон, 24 августа, 2023, 09:05 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Соединённых Штатов Америки от Республиканской партии Вивек Рамасвами выступил против дальнейшей военной помощи Украине. Об этом он заявил во время дебатов претендентов на пост главы Белого дома, которые транслировались в эфире телеканала Fox News.

(сс) Gage Skidmore Вивек Рамасвами

Политик оказался единственным из восьми участников прений, кто понял руку после вопроса модераторов дискуссии о том, кто не поддерживает продолжение и расширение финансирования Киева.

«Я — нет [не выступаю за поддержку Украины]. Мы толкаем Россию в руки Китая», — пояснил свою позицию Рамасвами.

Он подчеркнул, что альянс России и Китая представляет собой большие сложности для США, а спонсирование Украины только больше мотивирует Москву и Пекин идти на сближение.

Ранее Рамасвами заявил, что следующему американскому лидеру предстоит «открыть Россию» и добиться мирного урегулирования украинского конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, президент США Джо Байден запросил у Конгресса страны на дополнительные расходы $40 млрд, из этой суммы $24 млрд планируется направить Украине.

Член палаты представителей от Республиканской партии от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин заявила, что США не могут себе позволить выделять новые миллиарды долларов на помощь Украине. Она указала, что властям следует сосредоточить внимание на решении собственных проблем.

Позднее группа из 12 американских законодателей от Республиканской партии потребовала от Байдена отозвать запрос о выделении на помощь Украине $24 млрд. После полученного отрицательного прогноза разведки США о контрнаступлении ВСУ ещё сразу несколько американских конгрессменов стали возражать против оказания очередной помощи Киеву.

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин считает, что киевской власти необходимо урегулировать конфликт до того, как Соединённые Штаты Америки урежут военную и финансовую помощь Украине. Он считает, что Вашингтон уже начал понимать, что ситуация на Украине зашла в тупик, из-за чего против помощи Киеву выступают не только республиканцы, но и некоторые демократы. По его словам, Вашингтон близок к тому, чтобы прекратить финансирование Киева, а вслед за ним то же самое сделают Берлин, Лондон и другие европейские страны.