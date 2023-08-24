Бразилиа, 24 августа, 2023, 08:33 — ИА Регнум. Иран, Аргентина, Египет, Саудовская Аравия и ОАЭ войдут в состав БРИКС, сообщил бразильский портал UOL.

Иван Шилов ИА REGNUM

Об этом порталу стало известно из проекта итогового заявления саммита БРИКС, который проходит в ЮАР.

Согласно этой информации, объединение объявит о расширении ещё на пять стран с возможностью появления в ближайшие годы шестого члена.

Решение члены БРИКС начали прорабатывать 22 августа вечером, когда лидеры Китая, России, ЮАР, Индии и Бразилии провели совещание по расширению блока.

Участники переговоров согласились, что расширение нужно, несмотря на первоначальное сопротивление со стороны Бразилии и Индии. Теперь Бразилия, отметило издание, не намерена противостоять расширению БРИКС.

Как сообщало ИА Регнум, 22 августа в Йоханнесбурге открылся саммит БРИКС — объединения, в которое входят Россия, Бразилия, Индия, Китай и ЮАР. Президент России Владимир Путин участвует в мероприятии в формате видеоконференции.

22 августа бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что поддерживает идею расширения БРИКС. Он добавил, что нужно выработать регламент присоединения новых стран.