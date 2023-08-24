Анкара, 24 августа, 2023, 08:44 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в сентябре приедет в Москву для того, чтобы участвовать в переговорах о возможности возобновления зерновой сделки. Об этом 24 августа сообщила газета Milliyet со ссылкой на источники.

Secretary of Defense Хакан Фидан

По информации издания, в Стамбуле могут состояться переговоры между представителями России, Турции и ООН по возобновлению черноморской зерновой инициативы, которые могут оказаться возможностью её «реанимации».

Как утверждает газета, если переговоры увенчаются успехом, в дальнейшем эту тему можно будет обсуждать с представителями Украины.

Как сообщало ИА Регнум, 22 августа турецкая газета Yeni Şafak написала, что президент России Владимир Путин и его коллега из Турции Реджеп Тайип Эрдоган могут встретиться в России. По мнению издания, это может стать важнейшим шагом для возможности возобновления зерновой сделки.

После этого Путин заявил, что Россия готова возобновить действие зерновой сделки, но только в случае реального выполнения всех обязательств перед Москвой. Глава государства подчеркнул, что российской стороне намеренно чинят препятствия в поставках зерна и удобрений на мировой рынок.

17 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о приостановке действия зерновой сделки. Он также отметил, что Запад не выполнил ни одного обещания, которое дал России при заключении черноморской зерновой инициативы.

Зерновая сделка между Россией, Украиной, Турцией и ООН по вывозу зерна из украинских портов действовала с 22 июля 2022 года по 17 июля 2023 года и за этот период трижды продлевалась. Из-за невыполнения условий перед российской стороной Москва вышла из соглашения.