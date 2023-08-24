Барнаул, 24 августа, 2023, 08:18 — ИА Регнум. Тракторы и комбайны фермера уничтожили злоумышленники-поджигатели в Алтайском крае. Об этом сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.

Алексей Колчин ИА REGNUM Тракторы

Инцидент произошел в ночь на 23 августа в районе населённого пункта Волга Первомайского района. Огонь уничтожил и повредил семь единиц сельскохозяйственной техники. Сумма причинённого ущерба составила более чем четыре миллиона рублей.

Предварительно установлено, что действия носили умышленный характер. Следователями возбуждено уголовное дело по статье об умышленном повреждении, уничтожении чужого имущества. Проводятся активные следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия. Назначен ряд экспертиз.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Москве балкон квартиры Алексея Мишурова — следователя, который занимался делом о ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, облили бензином и подожгли.

В Иркутске задержали поджигателя оборудования для вышки сотовой связи. 41-летний мужчина на протяжении нескольких месяцев намеревался уничтожить устройство, насмотревшись видео и прочитав статьи в интернете «о вреде 5G».