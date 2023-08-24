Прибайкальский район, Бурятия, 24 августа, 2023, 08:15 — ИА Регнум. Следователи начали проверку по факту массового отравления в детском лагере «Байкальский бор», который находится в Бурятии. Об этом 24 августа сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК России.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что 23 августа у 21 ребенка разного возраста, находившегося в детском санаторно-оздоровительном лагере в Прибайкальском районе Бурятии, выявили симптомы кишечной инфекции.

После этого были проведены санитарные обследования помещений пищеблока лагеря и отобраны образцы для лабораторных исследований, детей будут лечить амбулаторно.

«Следственным отделом по Прибайкальскому району СУ СК России по Республике Бурятия по данному факту проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении.

Устанавливаются все обстоятельства инцидента, а также точный диагноза и источник заболевания.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что в детском лагере отдыха «Байкальский бор» в Бурятии произошло массовое заболевание кишечной инфекцией. Региональный Роспотребнадзор начал санитарно-эпидемиологическое расследование.

До этого во Владимире была приостановлена работа четырёх точек общепита по итогам проверки после отравления шаурмой. Владельца заведений признали виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах.