Пхеньян, 24 августа, 2023, 07:58 — ИА Регнум. Глава министерства иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси совместно с коллегами из Соединённых Штатов Америки и Южной Кореи выступил с осуждением очередной попытки Корейской Народно-Демократической Республики запустить спутник.

pixabay.com Флаг КНДР

«Министры решительно осудили пуск Северной Кореей с использованием технологии баллистических ракет с целью запуска спутника 24 августа», — говорится в пресс-релизе японского внешнеполитического ведомства.

Ёсимаса Хаяси подчеркнул, что главы МИД США и Южной Кореи подтвердили стремление стран продолжить взаимодействие для достижения полной денуклеаризации полуострова в соответствии с резолюциями Совета Безопасности Организации Объединённых Наций (ООН).

24 августа КНДР предприняла вторую по счёту попытку запустить разведывательный спутник. Попытка завершилась неудачно из-за проблем на третьем этапе полёта ракеты-носителя, запуск которой осуществлялся с космодрома Сохэ в окрестностях Тончханни.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Министерстве обороны Японии сообщили, что фрагменты и обломки запущенной Северной Кореей ракеты были обнаружены в Жёлтом море и Восточно-Китайском море за пределами японской экономической зоны. В связи с очередным запуском ракеты Япония по всем дипломатическим каналам выразила протест.