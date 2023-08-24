Лондон, 24 августа, 2023, 07:53 — ИА Регнум. Кампания по поддержке медсестры Люси Летби, осужденной на пожизненный тюремный срок за убийство семерых младенцев и покушение на убийство еще шестерых, началась в Великобритании. Об этом 23 августа сообщает издание Telegraph.

christianabella Новорожденный

«Суд над Люси Летби, возможно, представляет собой самую большую судебную ошибку, которую когда-либо видела Великобритания», — сказано на странице, созданной специально для сбора средств в пользу осуждённой медсестры.

Организаторы кампании поясняют, что хотят обеспечить Летби справедливое судебное разбирательство, в ходе которого будут получены достоверные доказательства. Также указывается, что будет создана группа учёных, юристов и активистов, которые помогут в подаче апелляции.

Адвокаты Летби не делали никаких заявлений о том, планируют ли они подавать апелляцию, но у них есть право попробовать обжаловать приговор, хотя шансы на успех очень малы. Также отмечается, что страница для сбора средств пока закрыта для пожертвований.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в графстве Чешир в Англии полиция предъявила медсестре Люси Летби обвинения в убийстве восьми новорожденных. Кроме того, Летби, которая работала в неонатальном отделении больницы Countess of Chester Hospital, обвиняется в покушении на жизнь ещё десяти младенцев.

Суд 21 августа приговорил бывшую медсестру к пожизненному сроку за убийство семерых младенцев и попытку убийства еще шести. Присутствовать на оглашении приговора Летби отказалась. В конечном итоге обвиняемая получила 14 пожизненных сроков без права досрочного освобождения.