Калуга, 24 августа, 2023, 07:27 — ИА Регнум. В результате уничтожения украинского беспилотного летательного аппарата в Калужской области никто не пострадал, разрушений инфраструктуры не зафиксировано, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в четверг, 24 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

«Сегодня ничью на территории Козельского района силами ПВО был уничтожен БПЛА. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале губернатора.

Как передавало ИА Регнум, утром 24 августа в Министерстве обороны России сообщили, что в ночь на четверг российские военнослужащие пресекли попытку украинской стороны организовать террористические атаки при помощи беспилотных летательных аппаратов. В оборонном ведомстве подчеркнули, что силы ПВО сбили два беспилотника в Брянской области, ещё один — над территорией Калужской области.