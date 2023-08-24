Пекин, 24 августа, 2023, 07:22 — ИА Регнум. Как минимум пять человек погибли в результате столкновения автобуса со стеной тоннеля на скоростной магистрали в китайской северной провинции Шаньси. Об этом 24 августа сообщает Центральное телевидение Китая.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла 23 августа вечером около 17:30 по местному времени (12:30 мск). Автобус с пассажирами на скорости врезался в стену автомагистрали в районе уезда Утай городского округа Синьчжоу в провинции Шаньси.

В результате ДТП на месте происшествия погибли пять человек, ещё несколько человек получили травмы. На место ДТП направили сотрудников экстренных служб, причины смертельной аварии устанавливаются.

Ранее ИА Регнум сообщало, что семь человек, включая троих детей, госпитализировали после ДТП с двумя легковыми автомобилями в Карачаево-Черкесии. Уточняется, что столкновение двух легковых автомобилей произошло в Малокарачаевском районе на шестом километре автодороги «Конзавод — Коммунстрой — Медовые водопады».

Также сообщалось, что под Пятигорском водитель «Газели» сбил трёх детей-велосипедистов. Предварительно, водитель грузовой «Газели» не выдержал безопасную дистанцию и допустил наезд на двигавшуюся впереди группу детей-спортсменов на велосипедах. От полученных травм трое детей в возрасте 11, 12 и 13 лет скончались.