Наступивший 547-й день специальной военной операции на Украине (СВО) ознаменован известием о новой атаке украинскими беспилотниками самолетного типа российских территорий. По данным Минобороны, в ночь на 24 августа два дрона уничтожены средствами ПВО над территорией Брянской области. Ещё один аппарат был сбит в Калужской области. Других подробностей не приводится.

Иван Шилов ИА REGNUM Летающий дрон

Тем временем, военнослужащие «Западной» группировки войск показали захваченные позиции Вооружённых сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. По словам бойцов, украинские подразделения заминировали каждое укрепление, дороги и подступы к ним. На самих же позициях российские военнослужащие традиционно обнаружили флаги Польши и католические нательные кресты, оставленные наемниками.

За прошедшие сутки, 23 августа, 77 раз ВСУ обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив суммарно 239 единиц различных боеприпасов, сообщили 24 августа в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины (СЦКК).

Подробности — в трансляции ИА Регнум.