Берлин, 24 августа, 2023, 06:40 — ИА Регнум. Попытки ВСУ прорвать «блестящую систему защиты» ВС России лобовыми атаками назвал ошибкой генерал-лейтенант бундесвера в отставке Роланд Катер. Соответствующее заявление отставной военный сделал 23 августа в интервью изданию Die Welt, опубликованном на их YouTube-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Я сейчас настроен пессимистично, что будет достигнута хотя бы промежуточная цель: взять до зимы Мелитополь в свои руки и тем самым нарушить линии снабжения русских в долгосрочной перспективе», — отметил Катер.

Военный указал, что попытки украинской армии атаковать позиции российских войск уже несколько месяцев подряд заканчиваются побегом либо полным разгромом. Это, по мнению генерала, легко понять, если посмотреть на линию фронта. По мнению Катера, вместо лобовых атак ВСУ следует начать использовать другие тактики, и он не исключил, что именно для этой цели Киев всё чаще просит оружие дальнего действия.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, ВСУ испытывают постоянный дефицит оружия, снарядов и артиллерии, поэтому Киеву будет тяжело без помощи западных союзников. Также президент Украины добавил, что Киев стучится в «разные двери», пытаясь получить от Запада дальнобойное оружие.

Как пишет газета Financial Times, за время украинского конфликта европейские арсеналы оказались опустошены. Во многих столицах, по данным местных генералов, на складах почти ничего не осталось.

Также украинский лидер рассказал, что военное командование страны обратилось к нему с просьбой об усилении мобилизации.