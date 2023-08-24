Вашингтон, 24 августа, 2023, 06:14 — ИА Регнум. Действующий глава Белого дома Джозеф Байден не дотянет до выборов президента в 2024 году. Такое мнение 23 августа выразил экс-американский лидер Дональд Трамп в интервью ведущему Такеру Карлсону, которое тот опубликовал в соцсети Х.

Иван Шилов ИА Регнум Дональд Трамп и Джо Байден

«Я не думаю, что он достигнет ворот», — ответил Трамп в ходе беседы на вопрос, дотянет ли Байден до ноября 2024 года, когда американцы будут в очередной раз выбирать главу государства.

Трамп указал, что Байден слаб и разумом и физически. При этом политик отметил, что по его мнению, действующий глава Белого дома слабее разумом, чем физически.

«А физически он не совсем триатлонист, да вообще никакой не спортсмен», — уточнил Трамп.

«Когда он ходит, он не может поднять ноги от земли… На пляже он не может поднять шезлонг… На пляже он выглядит ужасно, не может ходить по песку, это не так сложно», — добавил экс-лидер США.

Президенту США Байдену исполнилось 80 лет, и он уже является самым старейшим главой государства в истории США. С ним нередко случаются казусные ситуации, кроме того, Байден известен оговорками, а также он зачастую путается в словах и теряется в пространстве.

Так, например, ИА Регнум сообщало, что очередной казус произошёл с американским лидером во время выступления в Южной Каролине перед избирателями — политик начал бить ногой по трибуне.

Затем глава Белого допустил новый ляп — он заявил, что Вашингтон должен предложить России «разумный путь». Имел он в виду Украину.