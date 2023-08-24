Вашингтон, 24 августа, 2023, 05:34 — ИА Регнум. Действующий президент США Джо Байден и экс-глава государства Дональд Трамп заявили, что планируют посмотреть трансляцию дебатов кандидатов в президенты от Республиканской партии.

Иван Шилов ИА Регнум Дональд Трамп и Джо Байден

«Я попробую посмотреть столько, сколько смогу», — сказал Байден в беседе с журналистами, добавив, что не имеет каких-либо ожиданий касательно этих мероприятий.

В окружении Дональда Трампа, как передаёт CNN, также подтвердили намерение экс-президента страны «хотя бы частично» посмотреть трансляцию дебатов.

Первые дебаты кандидатов в президенты от Республиканской партии начнутся в 04:00 по московскому времени в Милуоки, штат Висконсин. Всего в дебатах примут участие восемь претендентов.

Как передавало ИА Регнум, 21 августа Дональд Трамп заявил, что не будет участвовать в дебатах претендентов на пост президента от Республиканской партии. Экс-президент США напомнил, что, согласно последнему опросу CBS, около 62% опрошенных готовы проголосовать за него на президентских выборах.