Вашингтон, 24 августа, 2023, 05:25 — ИА Регнум. Действующий президент США Джозеф Байден не в силах содействовать прекращению конфликта на Украине. Такое заявление 23 августа сделал экс-американский лидер Дональд Трамп в интервью ведущему Такеру Карлсону, опубликованному в соцсети Х.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

По мнению Трампа, нынешнему главе Белого дома не удастся добиться завершения конфликта на Украине, так как он некомпетентен.

Политик пояснил, что США «во многом вовлечены» в украинский конфликт и он видит задачу президента в том, чтобы вытащить страну из этой ситуации. Но, как указал Трамп, вместо этого Байден предпочитает фотографироваться на пляже.

При этом Трамп утверждает, что он в случае прихода к власти остановит конфликт на Украине «очень легко» и незамедлительно.

Интервью появилось в Сети за пять минут до начала дебатов кандидатов на пост президента США от Республиканской партии. Сам Трамп принял решение не принимать участие в дебатах.

Ранее ИА Регнум сообщало, что экс-президент США Трамп собрал более 72 миллионов долларов на свою предвыборную кампанию, тем самым в несколько раз опередив любого из конкурентов от Республиканской партии.

Главный конкурент Трампа от Республиканской партии губернатор штата Флорида Рон Десантис смог собрать только 17,2 миллиона долларов.

Опросы показали, что 45% американских избирателей считают бывшего президента Трампа сильнейшим кандидатом в рамках будущего противостояния с Байденом на президентских выборах, которые пройдут в Соединённых Штатах Америки в 2024 году.