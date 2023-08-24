Трамп усомнился, что Байден сможет остановить украинский конфликт
Трамп заявил, что Байдену не под силу остановить конфликт на Украине
Вашингтон, 24 августа, 2023, 05:25 — ИА Регнум. Действующий президент США Джозеф Байден не в силах содействовать прекращению конфликта на Украине. Такое заявление 23 августа сделал экс-американский лидер Дональд Трамп в интервью ведущему Такеру Карлсону, опубликованному в соцсети Х.
По мнению Трампа, нынешнему главе Белого дома не удастся добиться завершения конфликта на Украине, так как он некомпетентен.
Политик пояснил, что США «во многом вовлечены» в украинский конфликт и он видит задачу президента в том, чтобы вытащить страну из этой ситуации. Но, как указал Трамп, вместо этого Байден предпочитает фотографироваться на пляже.
При этом Трамп утверждает, что он в случае прихода к власти остановит конфликт на Украине «очень легко» и незамедлительно.
Интервью появилось в Сети за пять минут до начала дебатов кандидатов на пост президента США от Республиканской партии. Сам Трамп принял решение не принимать участие в дебатах.
Ранее ИА Регнум сообщало, что экс-президент США Трамп собрал более 72 миллионов долларов на свою предвыборную кампанию, тем самым в несколько раз опередив любого из конкурентов от Республиканской партии.
Главный конкурент Трампа от Республиканской партии губернатор штата Флорида Рон Десантис смог собрать только 17,2 миллиона долларов.
Опросы показали, что 45% американских избирателей считают бывшего президента Трампа сильнейшим кандидатом в рамках будущего противостояния с Байденом на президентских выборах, которые пройдут в Соединённых Штатах Америки в 2024 году.