Вашингтон, 24 августа, 2023, 05:05 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки и Венесуэла обсуждают возможность временного смягчения санкций. Об этом в четверг, 24 августа, сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в американской администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Венесуэла

По информации источника, в администрации американского президента Джо Байдена сообщили, что венесуэльская оппозиция отвергла план смягчения санкций. Также США испытывают давление со стороны Европейского союза в вопросе отмены санкций против Венесуэлы.

Ранее в Вашингтоне неоднократно заявляли, что готовы пойти на смягчение санкций в отношении Каракаса, если правительство Венесуэлы примет соответствующие меры, в том числе проведет «демократические и справедливые выборы».

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что Венесуэла подала официальную заявку на присоединение к межгосударственному объединению БРИКС. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, отметил, что этот вопрос будет рассмотрен в рамках саммита в Йоханнесбурге, который проходит с 22 по 24 августа.