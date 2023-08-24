Лондон, 24 августа, 2023, 05:04 — ИА Регнум. Одно из самых редких специзданий книги о юном волшебнике «Гарри Поттер» с автографом её автора Джоан Роулинг выставлено на аукцион в Великобритании. Об этом 23 августа сообщает газета Telegraph.

(сс) lozikiki Книги «Гарри Поттер»

Специздание книги о герое-волшебнике «Гарри Поттер и философский камень» выставила на аукцион 26-летняя Карина Хаушин из Глазго. Предполагается, что за лот может быть выручено от восьми до 12 тысяч фунтов стерлингов (немногим меньше 1,5 миллиона рублей).

Это издание было выпущено в 15 экземплярах и ни один из них не выставлялся на продажу. Владелица книги выиграла её в 2012 году в конкурсе издательского дома Bloomsbury. Отмечается, что в 2023 году в доме девушки произошёл пожар, но книга чудом не пострадала. На сегодняшний день, по словам помощника директора аукционного дома Hansons, это специздание технически является самым редким.

Аукцион запланирован на 5 сентября.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в 2022 году аукционный дом Christie’s в Лондоне выставил на торги редкое издание книги «Гарри Поттер и философский камень» Джоан Роулинг. Впервые эта книга была издана тиражом в 500 экземпляров в 1997 году. Выставленный на торги экземпляр относится к этому тиражу. Стартовая цена редкого издания составляет 200 тыс. фунтов стерлингов ($250 тыс.)