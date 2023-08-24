Вашингтон, 24 августа, 2023, 04:33 — ИА Регнум. Заявление о намерении подать в суд на фонд «Открытое общество» известного финансиста и филантропа Джорджа Сороса сделал американский миллиардер и предприниматель Илон Маск. Соответствующую публикацию Маск сделал 23 августа в соцсети Х (бывшая соцсеть Twitter).

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

Маск опубликовал комментарий в ответ на статью журналиста Бена Скаллана. В статье утверждается, что финансируемые фондом Сороса организации продвигают политику цензуры в Ирландии и Шотландии. В частности, это включает обыски жилищ, проверки личных телефонов, компьютеров и других гаджетов граждан. В качестве основания для подобных мер приводится активно продвигаемый фондами Сороса тезис о росте преступлений, совершённый на почве ненависти.

«Так точно. Х подаст в суд, чтобы остановить это», — написал Маск в комментарии к статье.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Маск и Сорос достаточно долгое время не скрывают взаимной неприязни. По мнению главы компании Tesla Илона Маска, миллиардер Джордж Сорос ненавидит человечество. В опубликованном в мае сообщении Маск сравнил своего оппонента с Магнето — злодеем из серии фильмов «Люди Икс», который хотел уничтожить всё человечество.

Позднее Маск извинился и указал, что сравнение американского миллиардера Джорджа Сороса со злодеем Магнето из комиксов «Люди Икс» несправедливо по отношению к последнему.