Черкесск, 24 августа, 2023, 04:08 — ИА Регнум. Семь человек, включая троих детей, госпитализировали после ДТП с двумя легковыми автомобилями в Карачаево-Черкесии. Об этом 23 августа сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Уточняется, что столкновение двух легковых автомобилей произошло в Малокарачаевском районе на шестом километре автодороги «Конзавод — Коммунстрой — Медовые водопады». Столкнулись легковые автомобили Lada Granta и ВАЗ-2104.

В результате аварии пострадали семь человек, в том числе трое детей. Поясняется, что водитель ВАЗ-2104, мужчина 42-х лет, после осмотра врачами был отпущен домой на амбулаторное лечение.

Сотрудники полиции устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего. По факту ДТП организована прокурорская проверка, в ходе которой планируется установить все обстоятельства произошедшего, причины и условия, им способствующие. Кроме того, будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения и о несовершеннолетних.

Ранее ИА Регнум сообщало, что под Пятигорском водитель «Газели» сбил трёх детей-велосипедистов. Предварительно, водитель грузовой «Газели» не выдержал безопасную дистанцию и допустил наезд на двигавшуюся впереди группу детей-спортсменов на велосипедах. От полученных травм трое детей в возрасте 11, 12 и 13 лет скончались.

Также сообщалось, что в результате столкновения десяти автомобилей на улице Антонова-Овсеенко в Воронеже пострадали семь человек.