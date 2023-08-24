Афины , 24 августа, 2023, 03:09 — ИА Регнум. Ситуация с пожарной опасностью в Греции является сложной и беспрецедентной, при этом есть основания подозревать целенаправленные поджоги. Такое заявление сделал 23 августа министр климатического кризиса и гражданской защиты Василис Кикилиас на пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесной пожар

«Показателем чрезвычайно сложной ситуации является то, что помимо мегапожара в Эвросе во вторник пожарная команда была вызвана для ликвидации девяти пожаров высокой степени риска в Аттике, шести в Беотии и одного на Эвбее. Очевидно, что механизм гражданской защиты выкладывается на 110% своих сил», — уточнил Кикилиас.

По словам министра, ситуация с пожарами стала беспрецедентной, она усугубляется погодными условиями. Из-за продолжительной засухи и сильного ветра из отдельных очагов образовался огромный непрерывный фронт огня, который не в состоянии взять под контроль никакие пожарные силы.

Кикилиас указал, что в Эвросе вблизи города Александруполис на северо-востоке страны, одновременно возникло 15 очагов, и есть основания говорить о поджогах.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в конце июля министр Кикилиас заявил о связи основной массы пожаров в Греции с человеческим фактором. По словам министра, подавляющее большинство пожаров произошли в результате поджога, преступной халатности или умысла.

В итоге в Греции сгорело порядка 40 тысяч гектаров леса. В борьбе с огнём погибли три человека, в том числе два пилота самолёта.

С острова Родос пришлось эвакуировать сначала две тысячи человек, затем ещё порядка 30 тысяч. 25 июля на острове Эвбея во время тушения пожара рухнул самолёт: погибли оба пилота.