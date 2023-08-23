Донецк, 24 августа, 2023, 02:33 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки 77 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив суммарно 239 единиц различных боеприпасов. Об этом в четверг, 24 августа, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел Донецка

«На донецком направлении противник совершил 67 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров… на горловском — 6 обстрелов из артиллерии 152 миллиметра, на ясиноватском — 3 обстрела из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров, на шахтёрском — 1 обстрел из РСЗО», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

Под огнём артиллерии ВСУ оказались Донецк, Горловка, Ясиноватая, Ясиноватский район, Зайцево, Макеевка, Александровка и Кировское. По данным представительства ДНР в СЦКК, в результате обстрелов погиб мужчина в Кировском. Кроме того, повреждены пять жилых домостроений в Донецке, Горловке и Старомихайловке.

Как передавало ИА Регнум, вечером 23 августа в пресс-службе Министерства угля и энергетики ДНР сообщили о гибели одного человека в результате обстрела, ещё трое получили ранения. Вооружённые силы Украины обстреляли шахту «Комсомолец Донбасса» сразу после торжеств, посвящённых приближающемуся профессиональному празднику.