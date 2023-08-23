Таганрог, Ростовская область, 24 августа, 2023, 01:07 — ИА Регнум. Движение поездов на таганрогском направлении в Ростовской области приостановили из-за упавшего на железнодорожные пути коптера гражданского назначения. Об этом 23 августа сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

Дарья Драй ИА REGNUM Железная дорога

Уточняется, что в 07:50 мск 23 августа на участке Таганрог-Пассажирский — Морская на железнодорожном пути был обнаружен «посторонний предмет».

«Для его проверки были вызваны правоохранительные органы, в связи с чем было приостановлено движение поездов на таганрогском направлении. Установлено, что это коптер гражданского назначения, потерявший управление. Предмет был изъят с места падения правоохранительными органами», — указали в пресс-службе правительства Ростовской области.

Отмечается, что на месте падения коптера работали специалисты-кинологи. Владелец коптера устанавливается.

По данным СКЖД, после окончания работы правоохранительных органов движение пригородных поездов было возобновлено. Задержкой движения составила 1 час 20 минут.

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