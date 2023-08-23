Тель-Авив, Израиль, 24 августа, 2023, 00:58 — ИА Регнум. В Израиле пройдут масштабные учения по подготовке к возможным грядущим землетрясениям, заявил в среду, 23 августа, премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

Иван Шилов ИА REGNUM Биньямин Нетаньяху

«Сегодня я созвал межминистерскую комиссию по готовности к чрезвычайным ситуациям, чтобы подготовиться к возможному землетрясению в Израиле. В ноябре мы проведём масштабные учения», — говорится в сообщении, опубликованном в русскоязычном Telegram-канале израильского премьер-министра.

Отмечается, что масштабные учения также будут сопровождаться мероприятиями, которые позволят улучшить способность заблаговременного предупреждения населения о чрезвычайных происшествиях, будет произведена работа по укреплению расположенных в наиболее опасных местах зданий.

Как передавало ИА Регнум, утром 23 августа у западного побережья Королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,1. По данным государственного геологического бюро Австралии, эпицентр землетрясения находился в Тихом океане, а подземные толчки зафиксировали в 340 километрах к западу от города Нукуалофа.