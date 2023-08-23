Кейптаун, 24 августа, 2023, 00:32 — ИА Регнум. В четверг, 24 августа, лидеры стран межгосударственного объединения БРИКС сформируют список стран, которым будет предложено членство в объединении, заявил шерпа ЮАР в организации Анил Суклал пресс-конференции 23 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM БРИКС

«Наши лидеры вчера обсуждали (расширение БРИКС. — Ред.), основываясь на рекомендация министров иностранных дел. Была весьма обширная дискуссия… Завтра будет пресс-конференция, где президент ЮАР [Сирил] Рамафоса формально объявит список стран», — приводит ТАСС слова Суклала.

Он отметил, что соответствующие критерии по расширению БРИКС были согласованы и приняты консенсусом лидеров в среду, 23 августа. По его словам, работа над этими критериями велась на разных уровнях с 2022 года.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава МИД ЮАР Наледи Пандор в интервью агентству Reuters сообщил, что страны — участницы объединения БРИКС приняли документ, устанавливающий параметры расширения сообщества.

Саммит БРИКС в Йоханнесбурге проходит с 22 по 24 августа, и на нём присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР. Российскую Федерацию на мероприятии представляет глава МИД Сергей Лавров, а президент страны Владимир Путин примет участие в саммите по видеосвязи.