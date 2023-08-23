Киев, 24 августа, 2023, 00:28 — ИА Регнум. Взрыв прогремел на западной окраине Киева. Об этом 23 августа сообщило украинское издание «Страна».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Уточняется, что взрыв произошел в исторической местности Борщаговка на западе Киева. Информация о возможных пострадавших и разрушениях не приводится. Официальных комментариев от властей не поступало.

По данным онлайн-ресурса украинского министерства цифровой трансформации, в момент взрыва воздушная тревога в городе объявлена не была.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в украинском городе Сумы прогремели два взрыва, при этом в регионе действовал режим воздушной тревоги. Подробностей произошедшего не поступало.

Также в ночь на 23 августа серия взрывов прогремела в порту города Измаила Одесской области. Отмечается, что в районе порта было зафиксировано появление беспилотников, а в регионе действовал режим воздушной тревоги.