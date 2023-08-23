Киев, 23 августа, 2023, 22:49 — ИА Регнум. Постоянный дефицит оружия, снарядов и артиллерии испытывают Вооруженные силы Украины (ВСУ), поэтому Киеву будет тяжело без помощи западных союзников. Об этом 23 августа заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции, которую транслировал телеканал «Рада».

Иван Шилов ИА Регнум

«Без партнеров нам будет прямо очень сложно. Постоянно не хватает оружия, постоянно не хватает снарядов, постоянно не хватает артиллерии», — указал украинский лидер.

Также президент Украины добавил, что Киев стучится в «разные двери», пытаясь получить от Запада дальнобойное оружие. По словам украинского лидера, этот процесс непростой, но он надеется на результат.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявили в Пентагоне, при пополнении военных запасов вооружений, опустевших из-за поддержки Украины, США могут столкнуться с рядом проблем. Один из источников указал, что в краткосрочной перспективе стоящие перед американским минобороны задачи не ограничиваются наращиванием производства. Пентагону необходимо длительное время сохранять закупки на более высоком уровне, чтобы иметь адекватные запасы, а также способные удовлетворять запросам производственную и промышленную базы.

Как пишет газета Financial Times, за время украинского конфликта европейские арсеналы оказались опустошены. Во многих столицах, по данным местных генералов, на складах почти ничего не осталось. Разговоры между главами минобороны западных стран изобилуют «нахмуренными бровями и встревоженными взглядами».

Бывший американский разведчик Скотт Риттер в свою очередь заявил, что Вашингтон передаёт Киеву старые танки и не обеспечивает средствами для их модернизации. Подобный подход со стороны США губителен для украинских военных. Лучше бы Украина получала от союзников старую модернизированную советскую технику. Украинцы умеют ею пользоваться, она соответствует их доктрине и тактике.