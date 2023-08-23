Вашингтон, 23 августа, 2023, 22:36 — ИА Регнум. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск поздравил Индию с успешной посадкой космической станции «Чандраян-3» в районе южного полюса спутника Земли.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Поздравляю, Индия», — написал Маск в среду, 23 августа, на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter).

Как передавало ИА Регнум, 23 августа Индия совершила первую в мире успешную посадку на южном полюсе Луны. Трансляция события велась на YouTube-канале Индийской организации космических исследований. Космическую станцию «Чандраян-3» запустили в космос 14 июля, а 5 августа она вышла на лунную орбиту.

Позднее президент России Владимир Путин поздравил президента и премьер-министра Индии с успешной посадкой космической станции. Российский лидер назвал это событие большим шагом в освоении космического пространства и результатом впечатляющего прогресса, достигнутого Индией в технологической сфере.