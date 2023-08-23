Москва, 23 августа, 2023, 22:04 — ИА Регнум. Концерты и фестивали «Русское лето. ZаРоссию» пройдут с 24 по 30 августа в семи российских городах — Воронеже, Подольске, Владивостоке, Находке, Новосибирске, Иваново и Нерюнгри. Артисты, литераторы и спортсмены выступят в концертных залах и на открытых площадках. Всего маршрут проекта включил в себя 26 городов в шести федеральных округах.

Кадр из видео с канала: Ново ТВ

Во Владивостоке, Находке, Иваново и Нерюнгри мероприятие пройдет в формате концерта с участием звезд российской музыкальной сцены, а жителей Воронежа, Подольска и Новосибирска ждет насыщенная программа с музыкой, спортом и поэзией. Хедлайнерами праздника станут легендарные российские музыканты: группа «7Б» и Сергей Бобунец, Александр Ф. Скляр и группа «Ва-банкъ», Родион Газманов, RASA, «Собор» и Рич, группы «ПилОт» и «ПослеZавтра», Сергей Галанин и группа «СерьГа», группа «Анимация». На фестивалях и концертах выступят местные музыкальные группы и восходящие звёзды российской эстрады.

Заметную часть программы отдадут поэзии: жители Новосибирска услышат стихи Марии Ватутиной, автора 11 поэтических книг, лауреата премии «Московский счёт», Международной Волошинской премии, Бунинской и Тютчевской премий. В Подольске на сцену выйдет поэт, соавтор арт-проекта «Мужской голос» и актер театра «4Т» Алексей Шмелёв, а в Воронеже прозвучат стихи творческого объединения «Литквартет Влада Маленко». Влад Маленко прославился не только как автор стихотворений «Ржев», «Русские маяки», «Ангелы Сталинграда», но и в качестве руководителя единственного в своем роде Московского театра поэтов.

Гости фестиваля в Новосибирске, Подольске и Воронеже увидят шоу богатырей и атлетов «Сильнейшей нации мира». Перед публикой выступят самый сильный человек Москвы 2022 и 2023 годов, мастер спорта по пауэрлифтингу, вице-чемпион Кубка Азии по стронгмену Дмитрий Логунов, самый сильный человек Тульской области 2021 и 2022 годов Илья Четвергов и чемпион России по стронгмену до 110 кг Егор Макаров. А воронежцы могут стать свидетелями рекорда: чемпион мира по стронгмену, мастер спорта по армрестлингу и пауэрлифтингу Давид Шамей попытается установить рекорд в гантельной эстафете, поднимая одной рукой над головой ряд гантелей от 80 до 120 кг за минимальное время. Если попытка будет успешной, достижение внесут в реестр Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация стронгмена России».

Музыка, поэзия, спорт — всё это объединяет людей и напоминает о важности взаимной поддержки. Гости фестиваля смогут обратиться с теплыми словами к тем, кто сегодня находится на передовой — в интерактивных кабинах можно будет записать видеообращение для бойцов, и оно прямо оттуда отправится в военные части. Программу завершит исполнение официального гимна фестиваля — музыкального символа единения всей страны.

Фестиваль «Русское лето. ZаРоссию» реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив и при участии Народного фронта и Общественной палаты России.