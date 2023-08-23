Москва, 23 августа, 2023, 21:49 — ИА Регнум. Суд арестовал организатора смертельной экскурсии диггеров Александра Кима до 21 октября. Об этом стало известно в среду, 23 августа.

Кадр из видео Александр Ким

«Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Киму меры пресечения в виде содержания под стражей», — огласила вынесенное решение судья.

Как сообщало ИА Регнум, экскурсия диггеров, закончившаяся гибелью восьми участников, состоялась 20 августа. Группа спустилась под землю в сопровождении гида. В тот день в Москве прошёл сильный ливень, из-за чего резко поднялся уровень воды в коллекторах. В таких условиях у участников прогулки фактически не осталось шансов спастись.

На следующий день, 21 августа, спасатели обнаружили тела 15-летней девушки, 17-летнего парня, а позднее двух супругов. Все они были участниками экскурсии. Остальных нашли на следующий день.

Следователи возбудили уголовное дело. Установлено, что организаторы, которых было трое, сообщили участникам экскурсии ложную информацию, что мероприятие безопасно, хотя проникновение в подземные сооружения было незаконным. С муниципальными службами Москвы экскурсию не согласовали. Свою вину они не признали.

СК 21 июня допросил организатора смертельной экскурсии Никиту Дубаса. Он сотрудничал со следствием, но вину не признал. В тот же день в Санкт-Петербурге прошли обыски, следователи установили местонахождение генерального директора ООО «Спутник», осуществлявшего продажу и предоставление незаконной услуги Александра Кима. Его задержали.

Третьего фигуранта уголовного дела ― генерального директора ООО «Авангард» Александра Лазовского ― объявили в розыск. Согласно имеющейся информации, 21 августа он покинул Россию и вылетел в Объединённые Арабские Эмираты.