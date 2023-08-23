Тверь, 23 августа, 2023, 21:15 — ИА Регнум. СК возбудил уголовное дело по факту крушения бизнес-джета в Тверской области 23 августа. Сообщается, что дело возбудили по статье 263 Уголовного кодекса — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

«На место происшествия выехала следственная группа, будут назначены все необходимые судебные экспертизы, проведен комплекс следственных действий для установления причин авиакатастрофы», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, о крушении частного бизнес-джета в Бологовском районе стало известно 23 августа. В МЧС заявили, что десять человек погибли при крушении в Тверской области. Позднее в Росавиации сообщили, что по документам в разбившемся самолёте среди пассажиров значился предприниматель Евгений Пригожин.