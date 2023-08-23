Тверь, 23 августа, 2023, 21:08 — ИА Регнум. Комиссия Росавиации начала расследование авиакатастрофы в Тверской области. Об этом ведомство сообщило вечером 23 августа.

РИА Новости/ Дмитрий Петроченко

«Самолёт принадлежал ООО «МНТ — Аэро», специализирующегося на бизнес перевозках. По предварительным данным, на борту самолёта, совершавшего рейс по маршруту Москва — Санкт-Петербург, находились семь пассажиров и три члена экипажа», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что комиссия начала сбор материалов о подготовке экипажа, состоянии самолёта, метеообстановке и работе диспетчеров. В Росавиации отметили, что специалисты найдут бортовые самописцы и расшифруют их данные.

Как сообщало ИА Регнум, о крушении частного бизнес-джета в Бологовском районе стало известно 23 августа. В МЧС заявили, что десять человек погибли при крушении в Тверской области. Позднее в Росавиации сообщили, что по документам в разбившемся самолёте среди пассажиров значился предприниматель Евгений Пригожин.