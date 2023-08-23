Курск, 23 августа, 2023, 21:01 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что гордиться российскими военнослужащими. Об этом он сказал, выступая на праздновании 80-летия победы Красной армии в Курской битве.

kremlin.ru

«Дорогие товарищи, обращаюсь сейчас к нашим военнослужащим. Благодарю вас за службу, горжусь вами и, конечно, еще раз от всего сердца поздравляю всех граждан России с 80-летием Победы в Курской битве на Курской дуге», — сказал он.

Путин отметил, что невозможно переоценить важность победы в Курской битве, так как она стала завершением переломного момента в Великой Отечественной войне. Президент напомнил, что нацистам тогда не помогли ни «Тигры», ни «Пантеры» и другие «звери».

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Президент подчеркнул, что участники специальной военной операции на Украине достойны славы героев Курской битвы.

Бои в ходе Курской битвы шли с 5 по 23 июля 1943 года. Красная армия выполнила задачу по срыву наступления противника и уничтожению его стратегической группировки. Победа в этой битве определила исход войны, советские войска перешли от обороны к стратегическому наступлению.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2023 года в Курс доставили обломки современных немецких танков Leopard. Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что их вмонтируют в скульптуру историко-мемориального комплекса «Курская битва».