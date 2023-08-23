Тверь, 23 августа, 2023, 20:35 — ИА Регнум. Губернатор Тверской области Игорь Руденя взял на контроль ситуацию с крушением самолёта на территории региона, сообщили 23 августа в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба правительства Тверской области Игорь Руденя

«В районе села Куженкино Бологовского округа произошло крушение гражданского воздушного судна», — говорится в сообщении.

О крушении частного бизнес-джета в Бологовском районе в Тверской области стало известно 23 августа. В МЧС заявили, что десять человек погибли при крушении самолёта. В Росавиации заявили, что в разбившемся самолёте среди пассажиров значился предприниматель Евгений Пригожин. Разбившийся бизнес-джет Embraer следовал из Шереметьево в Санкт-Петербург. На борту находились трое пилотов и семь пассажиров.