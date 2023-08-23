Москва, 23 августа, 2023, 20:21 — ИА Регнум. Российская экологическая партия «Зелёные» требует, чтобы власти Японии допустили представителей России и других стран к контролю за сбросом радиоактивной воды с АЭС «Фукусима» в Тихий океан, так как это может представлять угрозу для экологии для сопредельных стран.

Иван Шилов ИА REGNUM

В партии отметили, что Токио объявил процедуру закрытой и отказался допускать к ней иностранных специалистов, что вызывает подозрения.

«Из-за плохой международной репутации Японии в сфере ядерной безопасности мы не верим в успокаивающие заявления японской стороны», — заявил лидер «Зелёных» Андрей Нагибин.

Эксперт партии Игорь Алабужин напомнил, что компанию TEPCO, построившую «Фукусиму», не раз замечали в том, что она экономит на безопасности. Кроме того, компания не провела все необходимые экспертизы АЭС, а также не отреагировала, когда ей указали, что нужно увеличить дамбу, защищавшую станцию от угрозы затопления. Алабужин также возмутился тем, что решение сливать радиоактивную воду поддержали в МАГАТЭ.

Влад Лавриков, 20 лет проработавший на Запорожской АЭС, декан факультета заочного и довузовского образования Энергодарского филиала Мелитопольского государственного университета напомнил, что в Японии уже были случаи манипуляции с отчётами, а потому нужно, чтобы показатели по «Фукусиме» проверили эксперты из других стран, особенно из России и Китая.

В партии отметили, что во время ЧП в 2011 году на АЭС воду использовали напрямую для охлаждения реактора, из-за чего она может иметь существенное радиоактивное загрязнение. Слив такой воды в океан может привести к загрязнениям территорий, которые находятся далеко от места сброса, повлечь серьёзные последствия на окружающую среду и человека.

«Главными загрязняющими веществами являются цезий-137 (Cs-137) и стронций-90 (Sr-90) — радионуклиды, способные накапливаться в окружающей среде, включая продукты питания», — говорится в сообщении.

Партия «Зелёные» призвала установить счётчики радиоактивности возле Южно-Курильска, Владивостока, Южно-Сахалинска, Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре.

Как сообщало ИА Регнум, Россия и Китай ранее призывали Японию отказаться от сброса воды с «Фукусимы». Они направили совместное обращение, в котором указали списки технических проблем.

Несмотря на это, власти Японии приняли решение сбросить в океан воду с АЭС «Фукусима-1» 24 августа. В TEPCO заявили, что сброс будет безопасным. Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что воду очистили от радиоактивных частиц, ответственность за безопасность несут власти страны.