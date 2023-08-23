Тверь, 23 августа, 2023, 20:19 — ИА Регнум. Расследование катастрофы самолёта Embraer, произошедшее вечером 23 августа в Тверской области, начали 23 августа в Росавиации.

Кадр видео из Телеграм — канала Сбитый самолет

«Начато расследование катастрофы самолета Embraer, произошедшее сегодня вечером в Тверской области», — говорится в сообщении.

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Как сообщало ИА Регнум, о крушении частного бизнес-джета в Бологовском районе в Тверской области стало известно 23 августа. Позже в МЧС заявили, что десять человек погибли при крушении самолёта.

Разбившийся бизнес-джет Embraer следовал из Шереметьево в Санкт-Петербург. На борту находились трое пилотов и семь пассажиров.

В Росавиации заявили, что в разбившемся самолёте среди пассажиров значился предприниматель Евгений Пригожин.