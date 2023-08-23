Ставрополь, 23 августа, 2023, 20:17 — ИА Регнум. Инвестиционный потенциал рекреационного комплекса в туристическом кластере «Солнечная долина» в Кисловодске на Ставрополье оценивается более чем в 20 млрд рублей. При этом в уже в ближайшие годы объём привлеченных инвестиций может составить 7 млрд рублей, сообщил ТАСС губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

AVA Group Генеральный директор инвестиционной корпорации «АВА Сити» Михаил Жумажанов и губернатор Ставрополья Владимир Владимиров

«Мы договариваемся c нашими партнерами о развитии санаторно-курортного комплекса в «Солнечной долине» в городе Кисловодске. Уже в ближайшие годы объем привлеченных инвестиций может составить 7 млрд рублей, но потенциал — более 20 млрд. Заключенное сегодня соглашение — один из шагов в этом направлении», — отметил глава региона.

Соглашение между правительством Ставрополья в лице губернатора Ставрополья и генеральным директором инвестиционной корпорации «АВА Сити» (входит в состав AVA Group) Михаилом Жумажановым было подписано в рамках «Дня Ставропольского края в Агентстве стратегических инициатив (АСИ)» в Москве. Документ предполагает, в том числе, участие холдинга в реализации инвестпроектов, связанных с санаторно-курортной отраслью региона.

«Сегодня туристическая отрасль Ставрополья активно развивается — — строятся новые санаторно-курортные комплексы, приводится в порядок курортная инфраструктура и, как следствие, растет число людей, которые приезжают к нам в край. Более того, в настоящее время на территории КМВ создаются особые туристско-рекреационные экономические зоны, в которых будут строиться новые здравницы, развиваться соответствующая инфраструктура. Поэтому любой проект, который предполагает развитие этой отрасли, мы приветствуем и готовы оказать всю необходимую поддержку каждому инвестору, готовому вкладывать средства в развитие курортов Кавказских Минеральных Вод», — отметил губернатор Владимир Владимиров.

Жумажанов в свою очередь отметил, что туристических поток в Ставропольский край растет. «Создание условий для привлечения инвесторов благодаря внедрению в практику Регионального инвестиционного стандарта окажет положительную динамику для экономического роста края, позволит улучшить сервис и качество предоставляемых услуг, увеличить количество рабочих мест. Для компании, как инвестора, кроме создаваемого инвестиционного климата в регионе важным показателем является растущий туристический поток в Ставропольский край. В минувшем году регион занял лидирующие позиции по уровню загрузки санаториев — 75%, и этот показатель растет», — подчеркнул он.

Ранее АСИ заключило соглашение со Ставропольским краем по различным направлениям сотрудничества: в частности, они касались привлечения инвестиций в регион, создания благоприятных условий для бизнеса, организации дополнительных мер поддержки для российских компаний. По оценкам АСИ, Корпорация развития Ставропольского края занимает лидирующее место в создании инвестиционной привлекательности региона. Специалисты оценили развитость институтов для бизнеса на Ставрополье, инфраструктуру и ресурсы, а также меры поддержки малого и среднего предпринимательства.