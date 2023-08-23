Пятигорск, Ставропольский край, 23 августа, 2023, 19:59 — ИА Регнум. Водитель «Газели» сбил трёх детей-велосипедистов под Пятигорском, сообщил 23 августа краевой УГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Около 16:30 на 3-м км автодороги «Обход города Пятигорска» водитель грузовой «Газели» не выдержал безопасную дистанцию и допустил наезд на двигавшуюся впереди группу детей-спортсменов на велосипедах», — говорится в сообщении.

От полученных травм трое детей в возрасте 11, 12 и 13 лет скончались.

По данным Госавтоинспекции, виновник ДТП установлен.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров выразил соболезнования семьям погибших детей и пообещал разобраться в причинах случившегося.