Москва, 23 августа, 2023, 19:37 — ИА Регнум. Погибший от потери крови аптечный вор действовал не один, у него был сообщник. Когда самостоятельно вскрыть кассу не удалось, мужчина решил передать её, но сообщник скрылся с места ограбления.

Иван Шилов ИА REGNUM

На записи с камеры видеонаблюдения видно, что, обессилев от кровопотери, вор сел на пол и практически перестал шевелиться. В этот момент за дверью ненадолго показался второй молодой человек, который затем спешно ретировался. Как сообщил телеканал РЕН ТВ, его ищет полиция.

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Личность непосредственного грабителя установили быстро, им оказался приезжий из Костромской области Денис Шестаков. Правоохранители не исключили, что это был не первый случай, когда два друга решились на преступление, так как хозяева аптеки неоднократно жаловались на попытки краж ранее.

Как сообщало ИА Регнум, инцидент произошёл на улице Обручева. Во время ограбления мужчина сильно порезался о разбившиеся витрины, не смог оказать себе помощь и истёк кровью. Приехавшие на место врачи помочь ему не успели. Позднее стало известно, что возможной причиной грабежа стала нужда грабителя в наркотиках, так как изменённое состояние не позволило ему помочь себе при порезе.