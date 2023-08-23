Грозный, 23 августа, 2023, 19:19 — ИА Регнум. Разведчики спецназа «Ахмат» совершили успешную вылазку в тыл Вооруженных сил Украины (ВСУ) на кременском направлении, сообщил 23 августа в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Славная охота разведчиков спецназа <…> Бойцы отряда зашли в тыл врага на протяжении почти пяти километров», — написал Кадыров.

Глава Чечни рассказал, что в ходе вылазки бойцы обезвредили девять мин, две растяжки, нашли и уничтожили миномётный расчёт ВСУ.

По словам Кадырова, захваченный миномёт разведчики спецназа забрали с собой в качестве трофея. Он добавил, что орудие исписано нацистскими лозунгами и свастикой.

Как сообщало ИА Регнум, 22 августа Кадыров заявил, что восемь бойцов спецназа «Ахмат», участвующих в зоне проведения спецоперации, удостоили медалями «За отвагу» и орденами Мужества.

Кадыров 20 августа рассказал об успехах батальона «Юг-Ахмат» на ореховском направлении, где наблюдается большое скопление натовской живой силы и иностранной боевой техники. Он отметил, что на счету у российских военных десятки единиц уничтоженной украинской техники.