Москва, 23 августа, 2023, 19:43 — ИА Регнум. Министерство культуры отозвало прокатное удостоверение у комедии «Непосредственно Каха. Другой фильм» режиссёра Виктора Шамирова. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Кадр из к/ф «Непосредственно Каха!» Реж. Виктор Шамиров. 2020. Россия

Это сделали на основании обращения правообладателя фильма ООО «Авис Медиа», пояснили в министерстве.

Фильм является сиквелом картины «Непосредственно Каха», снятого в 2020 году. Основой для него стал одноимённый веб-сериал о друзьях Кахе и Серго. Первый полнометражный фильм заработал в прокате более 500 млн рублей.

Продолжение вышло в прокат 25 мая 2023 года. За время показа фильма он собрал 355,5 млн рублей. Кинолента также вышла на стриминговых платформах. В Сети многие стали возмущаться сценой изнасилования спящей девушки и тем, что её выставляют виноватой.