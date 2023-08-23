Москва, 23 августа, 2023, 19:05 — ИА Регнум. Подруга семьи погибших в экскурсии диггеров москвичей Маркушкиных 23 августа рассказала о последнем СМС от главы семейства Дмитрия. Оно оказалось пророческим.

Иван Шилов ИА Регнум

Женщина поделилась, что последний раз общалась с Дмитрием Маркушиным за несколько часов до случившейся трагедии 20 августа. Он ответил ей на видео с цитатами известных людей.

«Цени что есть, каждый миг жизни, ибо он может быть последним!». Ничего подозрительного в этом не заметила, да и эти слова логически исходили из видео», — рассказала «Московскому комсомольцу» подруга погибшего.

Женщина также отметила, что много лет была знакома с Маркушиным, который, по её словам, был глубоко верующим человеком, любил молиться и заходил в храмы. Его также погибшая 15-летняя дочь была активной, любила читать и изучала китайский язык. Оба они любили историю Москвы.

Трагическая экскурсия прошла 20 августа. В экстренных службах заявили, что в Москве-реке обнаружили тела 40-летнего мужчины и девочки. Когда начался сильный ливень, у участников мероприятия фактически не осталось шансов спастись. Позднее СК допросил организатора смертельной экскурсии Никиту Дубаса. Как рассказал источник ИА Регнум, диггером, проводившим экскурсию по подземной реке Неглинке в Москве, оказался 31-летний Константин Филиппов, который работал гидом три года и любил активные виды спорта. Позднее участники поисковых работ закончили операцию, обнаружив к 22 августа тела всех погибших. По факту инцидента возбудили уголовное дело, следователи заявили, что экскурсия была нелегальной. К её организации причастны три человека, сообщившие участникам ложную информацию о безопасности мероприятия. Свою вину они не признали.